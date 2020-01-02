新台幣持續升值，資產股擄獲市場關注，今年房市回溫，初估明年展望仍佳，不過，多頭對營建股保守觀望態度，2020開紅盤首日，中小型股打帶跑表現相對強勢，欣巴巴(9906)漲幅逾7.8%居冠，皇翔(2545)漲幅超過3.5%，總太(3056)、聯上(4113)等紛紛跟進；高價股表現相對沉默，華固(2548)壓低、長虹(5534)、興富發(2542)則是力守平盤上方。

若以前業績面觀察，高價股的華固和長虹還是營建股中的佼佼者，華固前3季EPS已高達11.15元；長虹前3季EPS 7.48元，兩家明年度仍持續有個案即將入帳，業績可望持續維持高檔水準，法人預期，華固及長虹明年EPS都將落在8元左右的高水準情形。

興富發今年面臨入帳空窗期的窘境，前3季EPS僅2.06元，不過，興富發去年大手筆買進土地，台北、桃園、台中皆看到獵地的動作，不只蓋住宅，還將擴大商用不動產比例。為搶攻新春年節賞屋好時間，興富發集團聯合推出多項優惠，希望延續房市熱況帶動銷售，台中個案文心愛悅、夢幻誠；台南的博悅、真愛no.2潤隆、上東城；及高雄的樹禾苑、美樹大悅等各個案場1月都推出不同的活動，希望搶攻新年看屋買屋商機。

台灣明年經濟前景擁台商回流及轉單效應發酵，初估表現應該還不錯，不過明年將有貿易戰、超額供給與房市政策三大變數，加上自住仍是市場主流，房價缺乏上漲動能，房仲業者預期2020年房價呈「平盤震盪」格局。而交易量方面，明年房市變數多，買氣難有爆發性擴量，預估2020年交易量較今年「持平或小幅上升」。

(時報資訊)