工業電腦廠凌華（6166）去年獲利表現顯著回升，董事長劉鈞對今年營運樂觀看待，預期表現可望優於去年。凌華今日股價開高穩揚，最高上漲4.37％至50.1元、登3個月波段高點。早盤維持逾3％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人上周合計賣超466張。

凌華2019年1～11月自結合併營收92.86億元，年減1.24％，仍創歷史第3高。不過，前三季毛利率40.54％、營益率6.01％，分創近3年、近4年同期高點，歸屬母公司稅後淨利3.2億元，年增達1.51倍，每股盈餘1.47元，雙創近4年同期高點。

凌華去年修正營運策略聚焦獲利表現回升，持續控管費用支出、關注資源回收效益，使去年營收成長動能稍緩，但獲利表現顯著回升。法人預期，凌華去年下半年獲利力拚持穩上半年高檔，看好今年營運成長動能可望顯著轉強。

凌華董事長劉鈞日前對於今年營運樂觀看待，預期表現可望優於去年。他認為，智慧工廠要加速落地，提高品質、降低成本是2大重點，提高人力工作效率、收集設備數據分析決策、提高產品良率是工業4.0導入改善的3大元素。

劉鈞表示，凌華持續聚焦發展服務整合架構發展，在通訊、管理、維修及安全領域就營運技術（OT）端與生態圈夥伴合作，提供完整邊緣物聯網解決方案，目標今年底生態系夥伴要達到100家以上。

(時報資訊)