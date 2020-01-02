國防部2日針對國軍黑鷹直升機意外迫降，緊急召開記者會，由空軍司令熊厚基上將對外說明。（郭吉銓攝）

國軍黑鷹直升機墜坪林山區 國防部召開記者會說明

今（2）日上午，參謀總長沈一鳴率高階將領，預計前往宜蘭東澳嶺雷達站，慰勞雷達站官兵，但卻在宜蘭福山山區迫降，目前仍有3人失蹤。國防部召開記者會說明最新狀況，指出失事前最後通報天氣狀況符合標準，對於現場人員安危，則還需要確認。

空軍司令熊厚基表示，參謀總長沈一鳴等一行人，含駕駛等機組人員共13員，在上午0750時搭乘UH-60M直升機乙架至宜蘭東澳執行春節慰勉行程，因不明原因迫降在新北市烏來山區。

國防部長嚴德發立即率專案小組人員，趕赴現場緊急搜救處理，也已成立救災應變中心，並緊急啟動醫療救護應變中心，陸勤部軍醫處派遣衛勤部隊前往支援，將全力執行搶救任務。

機上13人名單：

總長室 上將總長 沈一鳴

總長室 少校侍從官 黃聖航

作計室 少將處長 劉孝堂

政戰局 少將副局長 于親文 總士官長室 總士官長 韓正宏

情次室 少將助次 洪鴻鈞

後次室 中將次長 黃佑民

通次室 中將次長 曹進平

作計室 中校作參官 周欣頤

軍聞社 新聞官 陳映竹

中校飛行官 葉建儀 正駕駛

上尉飛行官 劉鎮富 副駕駛

士官長機工長 許鴻彬 機工長

(中時電子報)