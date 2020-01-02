美中簽署第一階段貿易協議日期底定，市場氣氛樂觀，台股首個交易日眾望所歸開紅盤，而隨邁入2020、也是5G元年，被視為5G主流之一的砷化鎵族群2日全面回神，龍頭穩懋（3105）股價大漲8元之多，收復300元大關，而全新（2455）、宏捷科（8086）、環宇-KY（4991）及英特磊IET-KY（4971）目前漲幅均逾2％。

12月營收公布在即，在新台幣強升使國內科技業蒙上匯損陰影之際，砷化鎵族業者多半表示影響並不大。穩懋表示，匯損對整體出口都不好，惟穩懋在原料幾乎為美元計價，小部分受到影響者也有採取避險措施，因此，「影響不大，都在預期之內」，2019全年度營收展望維持法說會預期。

宏捷科在購買機台及原料方面均使用美元，採自然避險，保留美元部位也不算多，因此，匯兌金額不大，對整體營運影響也有限。

英特磊即表示，公司全數使用美元，因此，營運不受影響，僅在財報呈現時才轉為新台幣。而環宇-KY則表示，在新台幣走升下，雖然公司以美元記帳的報表在轉換為新台幣營收時將會受些影響，但因成本與費用等均以美元記帳，因此，整體影響不大。

(工商 )