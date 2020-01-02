為了推銷NBA進入中國大陸市場，才剛過世的前總裁史騰，當年確實付出不少心血！根據《新浪體育》2日報導，史騰曾在1989年想跟中央電視台簽訂轉播合約，由於沒有事前預約，他竟然待在央視大樓外面會客室整整苦等1個小時。

「現在回想起來，都覺得充滿戲劇性，身為NBA的總裁，竟然連央視大樓都沒有進去，」現任央視製作人的任江舟回憶，「可是史騰當時提出的條件，我們沒辦法不接受，因為他強調每年都會免費郵寄比賽錄影帶，央視只需播放而已。」

對於當時的央視來說，這當然是一筆划算的交易，但對史騰來說，他們也沒吃虧，因為當年60分鐘的錄影帶，約有5分鐘廣告時間，當這些廣告在大陸播放，史騰也從廣告商那邊收到資金，更重要的是，史騰終讓大陸球迷可以看到NBA。

「從比賽結束，到NBA把比賽剪輯成錄影帶，然後通過海關審核，再到央視進行編輯播放，以一般情況來看，大陸觀眾最早2個月，最晚4個月才能看到NBA比賽。」任江舟說，不過隨著NBA收視率高漲，央視也在1996年開始直播了。

可是為了推銷NBA進入大陸，史騰不惜待在央視大樓外面會客室苦等1小時，總算促成NBA打進大陸市場，也讓NBA在大陸越來越受歡迎，沒想到相隔快30年時間，如今NBA與大陸之間關係，卻因火箭總管莫瑞風波陷入緊張。

(中時 )