國防部一架UH-60M黑鷹直升機，今日上午不明原因迫降新北市烏來山區，機上共13人，目前已尋獲多人，確認有生命跡象，但參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次洪鴻鈞少將等3人尚無訊息，仍在搜尋中。對此，運安會表示，已派資深人員參加國搜中心作業。

(中時 )