國防部黑鷹直升機迫降 運安會派員參加國搜 11:342020/01/02 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傳國防部一架黑鷹直升機失聯，包含參謀總長、總政戰局長等高階將領都在機上。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部一架UH-60M黑鷹直升機，今日上午不明原因迫降新北市烏來山區，機上共13人，目前已尋獲多人，確認有生命跡象，但參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次洪鴻鈞少將等3人尚無訊息，仍在搜尋中。對此，運安會表示，已派資深人員參加國搜中心作業。 (中時 ) #直升機 #國防部 #黑鷹 也許您會感興趣 推薦閱讀 大選日國軍輪流返鄉投票 國防部：僅約5千人無法投票 12:162019/12/31 軍事 黑鷹直升機失事 總長與高階將領在機上 09:592020/01/02 政治 黑鷹失事／去年10月才成軍 UH-60M黑鷹直升機竟出事故 10:012020/01/02 政治 黑鷹直升機驚傳墜機 10名高階軍官在機上 10:372020/01/02 社會 黑鷹直昇機山區失事 宜縣第一梯次30人救難隊伍已出發 10:132020/01/02 社會 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 10:032020/01/02 政治 黑鷹失事／蔡英文總統指示：全力搜救 10:172020/01/02 政治 黑鷹迫降》國防部初步說明直升機迫降 証實參謀總長在上 10:162020/01/02 政治 黑鷹失事／軍聞社記者陳映竹獲救 10:272020/01/02 政治 黑鷹失事／行政院：沈一鳴在機上現正全力搜救 10:272020/01/02 政治 生活熱門新聞 氣炸鍋高溫恐致癌！營養師：2食物絕不能放 - 生活 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 - 生活 黑鷹迫降烏來天氣差？氣象局說話了 - 生活 今年1月這5生肖 將被好運纏身、喜事臨門 - 生活 抓到了！被起訴後神隱1個月 楊蕙如曾在這現身 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。