高雄立委候選人電視政見會2日登場，首日由第七、第八及第二選區發表。民進黨鳳山立委許智傑提出「5反1要」反併吞、反滲透、反九二共識、反一國兩制、反和平協議、要台灣主權。李雅靜則要做中華民國的鋼鐵粉。
許智傑強調，他支持反滲透等5反，尤其反一國兩制的台灣方案，也請國民黨認清事實，不要以為中國大陸能給台灣多大好處，因此他堅持台灣的主權不變，要悍衛主權、繁榮經濟，不要冀望中國大陸能給台灣生計。
許智傑也提出人口最多、公園綠地最多的鳳山，為宜居的觀光文化城。除了曹公圳的改造，黃埔為將軍故鄉的眷村文化，也要推動衛武營商圈，讓業者有意願來投資百貨，加上完工後的鳳山車站，將來鳳山將有2間百貨。
代表國民黨參選的現任巿議員李雅靜提出「實實在在顧鳳山」的競選主軸，她強調，擔任議員多年來，鳳山鄉親的大小事，就是她的事，絕不會為了選舉才去挺香港，她也強調堅定捍衛中華民國，要做中華民國的鋼鐵粉。
李雅靜說，她支持韓國瑜選總統，讓國民黨重返執政。除了拚經濟，也與同黨三民區立委候選人黃柏霖共同推廣科丁教育，此外她也要改革一例一休亂象，力拚勞資雙贏。同時她保證不賄選、不造謠、不使用奧步。
(中時 )
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