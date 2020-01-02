國民黨近期全面檢視反滲透法延伸的寒蟬效應，今天邀集陸配、兩岸研究生代表等人現身說明擔憂。具陸配身分的國民黨不分區立委候選人牛春茹高呼，蔡總統為何要逼他們在「娘家」與「婆家」間選擇，「陸配愛台，絕對不會賣台」；中華兩岸婚姻協會理事長鍾錦明「三問民進黨」，其中陸配親屬若為大陸政府官員，過年收受紅包回台捐給政黨，是否也涉反滲透法。

在台生活20年、具陸配身分的國民黨不分區立委候選人牛春茹表示，反滲透法通過後，陸配首當其衝，心情沉重，未來回娘家主動和台辦、在地政府接觸互動，是否有可能被約談、茶水表？她直指，陸配就像待宰羔羊，每天擔憂執政者手上的刀何時砍下來，雖然未曾經歷白色恐怖，但現在只有恐怖兩個字取代先前對台灣的認同與美好。

牛春茹高呼蔡總統為何要逼著他們在「娘家」與「婆家」間選擇，期盼蔡英文認真思索反滲透法對陸配、新移民之子的影響，「陸配愛台，絕對不是賣台」，這也是38萬名陸配心聲。

中華兩岸婚姻協會理事長鍾錦明「三問民進黨」，陸配親屬若為大陸政府官員，那親屬間收受紅包回台捐款給台灣政黨是否違法？支持民進黨者或黨員在大陸經商，捐款給民進黨是否違法？若是捐款給民進黨可以，捐款給其他政黨不行，那不就是順我者昌、逆我者亡，這不是獨裁，什麼才是獨裁？

兩岸研究生代表李成蔭質問，未來赴陸參訪、田野調查、參觀被官方監督管理的組織等學術研究，也可能因有官方色彩交流，這樣是否為被冠上被滲透罪名？

青年團總團長田方倫補充，除了短期學術交流與研討會外，長期赴陸求學，或者先前因反送中從香港回台的台生，更可能涉及間諜行為，另來台交流的陸生，其中有無可能有共親團成員，與他們交流的台灣學生，難道也要被查水表？反滲透法根本陷學生於不義，呼籲1月11日下架蔡政府。

新北市議員唐慧琳指出，蔡英文昨稱反滲透法通過後，兩岸交流一切如常，但移送司法機關權限在行政部門手上，網路上攻擊民進黨者遭約談，攻擊國民黨的不實言論沒有遭約談，就可知行政機關權限很大，如何不妨礙兩岸交流？

國民黨副發言人黃心華表示，民進黨通過反滲透法，使人民處於隨時被羅織入罪環境下，連探親基本的人權都受到侵害。他質疑，蔡英文是否失去被人民愛戴能力，徒有讓人民恐懼的能力？

(中時 )