農曆鼠年即將到來，蝦皮購物與迪士尼合作打造2020新春限定「年貨節」，為消費者開「鼠」新的一年！即日起至1/15止，除了有限時特賣免運、整點搶券外，一月全月更加碼天天開灑總價值高達1.5億元的「整點紅包雨」。為打造鼠年氣氛，蝦皮購物特別與迪士尼合作「年貨節」主題，推出「2020鼠於你專區」及賀歲福袋最低3折起優惠，還有鼠年限定「蝦拼接接樂」迪士尼特別場看米奇金幣從天而降。此外，蝦皮購物推出全新互動遊戲「蝦蝦果園」，跳脫螢幕創意串聯線上線下，用戶只要在遊戲內澆水種水果，收成即有機會化虛轉實獲得真實果乾、果汁等，就要讓傳統春節別具新意！

蝦皮購物年貨節億元紅包雨開灑 最高送面額4,800元

過年最期待收紅包，蝦皮購物看好農曆年前購物潮，年貨節期間天天灑下億萬紅包雨，包括 : 年節「限時幸運雨」每逢0點、12點、18點、22點整點限搶折價券，最高面額達4,800元；另有「神秘雷陣雨」六時段輸碼搶品牌折價券、超值福袋與眾多整點瘋搶爆品優惠。1/15當日更祭出「翻倍財神雨」優惠翻倍、「神秘雷陣雨」加碼超強1折優惠以及6時段紅包開灑，多重好康享不完！農曆年前上蝦皮購物，採買年貨輕鬆又盡興。蝦皮購物推薦Apple iPhone 11 Pro 64G、石頭掃地機器人二代、Celine精品包等，最低1折起，年節封關囤貨再一波！

鼠年到！AR互動遊戲「蝦拼接接樂」迎接鼠於你紀念金幣與消費者同樂迎新春

喜逢金鼠年，蝦皮購物特別與迪士尼合作舉辦「年貨節」限定活動，除了推出「2020鼠於你專區」及賀歲福袋，包括2020黃金元寶紅包、米奇系列USB暖暖手、CACO 迪士尼系列服飾等人氣商品下殺3折起外，更為超人氣AR互動遊戲「蝦拼接接樂」設計迪士尼特別場，每晚10點用戶可用米奇紅包接米奇金幣，搶萬元蝦幣、購物金，再抽獨家福袋，增添過年節慶趣味！凡於1/6~1/15期間，於台北新光三越南西店迪士尼鼠於你期間限定店現場，掃QRcode上蝦皮購物玩「蝦拼接接樂」迪士尼特別場，得分即可兌換蝦皮購物金，再抽迪士尼限量「2020鼠於你紀念幣」！

2020互動再升級！全新推出「蝦蝦果園」

看好娛樂互動人氣帶動流量成長，蝦皮購物再添創意串聯線上線下，推出全新互動遊戲「蝦蝦果園」，不僅手機螢幕看得到，還讓你吃得到！於遊戲中任選蘋果、鳳梨、香蕉、葡萄、檸檬、咖啡或茶等七款種子，種下後可邀請好友一起澆水同樂加速灌溉，於遊戲中收成後即有機會獲得該水果相關真實商品如日本青森紅蜜蘋果、鳳梨乾、香蕉脆片或蝦幣、購物金，娛樂互動不再侷限於手機螢幕！蝦皮購物2020娛樂升級不間斷，為消費者獻上新春好禮、驚喜拿不完！

(中時電子報)