智慧型手機鏡頭功能持續提升，各大智慧型手機品牌廠積極導入ToF鏡頭，美系外資看好玉晶光(3406)將是受惠者，美系外資在最新報告中重申玉晶光為「蘋果供應鏈首選」，給予「加碼」評等，目標價上調至670元。

ToF鏡頭在手持產品滲透率快速提升，美系外資看好深耕此領域的玉晶光，認為玉晶光在ToF鏡頭有強大競爭地位，美系外資在最新報告中預估，玉晶光將成為今年上半年iPad Pro ToF鏡頭唯一供應商，且在今年下半年的iPhone ToF鏡頭至少保有50%的市佔率，隨著穩定的iPhone 11需求，以及今年上半年新iPhone SE2與兩部帶相機規格升級的新iPad，加上今年下半年iPhone相機規格持續升級，對玉晶光能夠克服今年上半年季節性影響充滿信心，並預期玉晶光今年下半年將可獲得更多iPhone鏡頭訂單分配。

美系外資表示，玉晶光除受益iPhone 11強勁需求，公司亦提早投入iPhone SE2和iPad Pro的鏡片，因而將2019年第4季銷售預期提高8%至新台幣37.7億元，年成長80%，儘管營收呈現季減，但預期玉晶光第4季合併毛利率可望保持44%水準；而2020年第1季因有iPhone SE2及兩款新iPad，相較於2019年同期低基期，可望讓玉晶光第1季呈現年成長，更令人鼓舞的是，有鑑於玉晶光在ToF鏡頭方面強勢地位，相信玉晶光可以成為iPad Pro ToF鏡頭的唯一供應商，並可利用其實力長期擴展到大陸客戶的ToF鏡頭。

在iPhone手機部分，玉晶光7P鏡頭進度到目前為止仍與客戶計劃保持一致，相信公司可以在2020年第二季度開始量產，玉晶光可以維持其在廣角相機鏡頭方面的可靠第二光源狀態及在超廣角相機鏡頭中的主導地位，預計公司透過產能擴張和去瓶頸，預估2020年產能將較同期成長20%，使公司在2020年獲得iPhone鏡頭市佔率。

美系外資指出，考量iPhone 11需求增加，iPad ToF市佔率提升及今年下半年iPhone 7P鏡頭玉晶光可望獲得15%到20%訂單可能性更大，分別上調玉晶光2020年營收及獲利預估成長8%及6%，重申「加碼」評等，目標價由原先的630元調高至670元。

(時報資訊)