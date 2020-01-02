美國UH-60M「黑鷹」直升機

參謀總長沈一鳴率高階將領搭乘UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機，原本準備前往宜蘭東澳嶺雷達站慰勞官兵，但直升機從松山機場起飛後，卻意外墜毀宜蘭福山山區。參謀總長沈一鳴等8人喪生，其他5人則獲救送醫。

UH-60M直升機是UH-60的現代化升級版，最大巡航時速可達280公里，最大航程可達511公里。除了新設計的機身外，還有先進的數位航空電子設備。據美國軍事技術（army-technology.com）網報導，UH-60M是塞考斯基（Sikorsky）針對瞬息萬變的戰鬥需求，而設計製造的多用途寬旋翼直升機。

它的推進系統強大，是由兩具奇異電氣（General Electric）T700-GE-701D引擎推動，一具的最大起飛動力為2,974kW。UH-60M能執行戰術運輸、戰鬥搜救、空降突擊、指揮控制、醫療後送、救災，搜救和消防滅火等各式任務。經過改良後，狀況覺知和生存力也更強。美軍為了支援伊拉克與阿富汗戰鬥任務，部署了UH-60M直升機。塞考斯基2012年7月交付了400架UH-60M通用直昇機，預計到2026年，將交付約956架。

2001年4月時，美軍通過升級計畫，將超過1,500架「黑鷹」升級為UH-60M配置。據英國防務媒體《思普德媒體》（Shephard Media）報導，五角大廈去年12月18日才宣佈，將為黑鷹生產合約挹注5.56億美元（約167億台幣）資金，進行程式系統管理，設計與技術資訊等改裝作業。

2008年9月，埃及政府要求採購4架。2009年7月墨西哥透過對美國政府的外軍售（FMS）計畫，也要求採購，而美軍安全援助指揮部2011年先後交付了6架給墨國。

另一方面，2010年9月，瑞典政府要求採購15 架UH-60M，2011年5月以5.46億美元（164億台幣）的代價下單，從2011年9月起接收，預料到2012年9月完成相關作業。如今瑞典將它們部署在阿富汗，支援戰鬥搜救與醫療後送作業。

此外，伊拉克、阿拉伯聯合大公國、卡達、泰國、奧地利、沙烏地阿拉伯，約旦與斯洛伐克等國也都是客戶。

(中時電子報)