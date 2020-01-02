立法院上月31日通過《反滲透法》，駐美代表高碩泰1日在元旦升旗典禮後受訪表示，將就《反滲透法》進一步與美方溝通國內的重要政策或立法。外交部發言人歐江安今天進一步表示，美方關切我們之前被滲透的情況，高大使會依據國內相關指示跟美方溝通說明。

《聯合報》報導，高說泰說，《反滲透法》這是國內基於國家安全通過的立法，政府已做了非常明確的說明，國際社會也有相當的了解，他會基於國內指示，進一步與美方溝通。

高碩泰指出，國內重要的政策或立法，覺得有必要向國際社會做進一步的溝通跟宣揚，都是駐外單位的本分跟責任，會向國際社會溝通。

歐江安說，《反滲透法》是保障台灣自由民主制度不受外部勢力侵犯的法案，外交部通電駐外館處依據法案通過情形與立法精神，請駐外館處對外說明。美方關切我們之前被滲透的情況，高大使會依據國內相關指示跟美方溝通說明。

(中時 )