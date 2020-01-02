基隆特搜隊攜帶4駕空拍機與專業飛手，投入搜尋2名失聯官兵。（許家寧攝）

基隆是消防局特搜隊，準備前往松山機場投入救援。（許家寧攝）

國軍黑鷹直升機迫降，基隆市消防局今早出動特種搜救隊12人，攜帶4架空拍機、繩索裝備，11點30分與四台車輛從信二分隊出發火速前往松山機場集結，步行前往山區救援，警消傳出尋獲參謀總長沈一鳴等11人，尚有2官兵失聯，特搜隊將持續搜救。

(中時 )