搜尋黑鷹迫降2官兵 基隆特搜隊馳援 11:502020/01/02 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆特搜隊迅速集結12人，前往新北山區救援迫降黑鷹直升機。（許家寧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆特搜隊攜帶4駕空拍機與專業飛手，投入搜尋2名失聯官兵。（許家寧攝） 基隆是消防局特搜隊，準備前往松山機場投入救援。（許家寧攝） 國軍黑鷹直升機迫降，基隆市消防局今早出動特種搜救隊12人，攜帶4架空拍機、繩索裝備，11點30分與四台車輛從信二分隊出發火速前往松山機場集結，步行前往山區救援，警消傳出尋獲參謀總長沈一鳴等11人，尚有2官兵失聯，特搜隊將持續搜救。 (中時 ) #官兵 #特搜隊 #11 #基隆 #黑鷹 也許您會感興趣 推薦閱讀 孟加拉11月初以來 至少50人因嚴寒致死 21:562019/12/29 財經 凱基投顧本周看好被動元件、CCL等五大題材類股 08:582019/12/30 財經 陸客不來！拖累國際客連三個月小衰 18:152019/12/30 財經 陸客限縮！來台觀光客連3月沒破百萬 18:552019/12/30 生活 高收益債找中期買點 20:412019/12/30 財經 泰國11月經常帳盈餘增加 23:422019/12/30 財經 航商盼明年鼠來寶 張正鏞：市場看不好反而可能變好 08:402019/12/31 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國11月商品貿易逆差縮小 09:262019/12/31 財經 《電機股》新梯接單突破4000台，崇友明後年穩揚 13:242019/12/31 財經 iPhone 11好朋友》ShiftCam鏡頭手機殼 升級多變化 15:382019/12/31 科技 社會熱門新聞 法官認定非假新聞 《中天新聞》抗罰成功 - 社會 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 - 社會 黑鷹直升機墜毀8死慘劇 搜救影片曝光 - 社會 黑鷹失事地景色絕美 是《賽德克．巴萊》拍攝場景 - 社會 月薪7萬房租2萬8500 台北男業務大呼：很值得 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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