參謀總長沈一鳴上將率領參謀搭乘空軍海鷗救護隊黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺勞軍圖中發生迫降事故，剛剛傳出沈一鳴已經獲救消息，但軍方證實，沈一鳴的地面位置已經標定，地面部隊前往失事地點約要一個多小時，空軍司令熊厚基上將表示，機上人員與戰管最後一句話是報告天氣狀況雲高３千至５千呎，並未提及任何機務狀況，接著在８點６分左右就在雷達上消失。

對黑鷹直升機迫降事件，國防部在松指部召開臨時記者會說明。空軍司令熊厚基表示，該機於上午7點54分從松山機場起飛，飛行高度3000呎以下，8點7分於松山105度／16浬處光點消失烏來山區，最後通話是報天氣良好，發現位置於桶後溪溪谷。至於外傳總長一鳴已獲救，熊厚基說還未收到訊息，通信不好。希望大家祝福。熊厚基說，救援部隊再一小時可扺達迫降現場，就可知道飛機狀況。

熊厚基表示，此次事故發生的原因已成立專案小組調查，目前持續蒐救中。面對記者提問事件詳細情況，熊厚基皆表示，因人員尚未到達，目前尚無法清楚回應，會在後續兵力到達後再回報，呼籲記者們幫忙祈福，一切平安。預訂下午即能清楚況狀。另空軍督察長黃志偉少將說，迫降第一時間，就派出兩架直升機到現場，另有官兵90人已趕往山區現場。

根據軍方公布機上最新名單如下：總長室上將總長沈一鳴；總長室 少校侍從官 黃聖航；作計室少將處長劉孝堂；政戰局 少將副局長 于親文 總士官長室 總士官長韓正宏；情次室 少將助次洪鴻鈞；後次室中將次長黃佑民；通次室 中將次長曹進平作計室中校作參官周欣頤；軍聞社新聞官陳映竹；中校飛行官葉建儀正駕駛；上尉飛行官劉鎮富副駕駛；士官長機工長許鴻彬機工長。

(中時電子報)