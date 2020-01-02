黑鷹直升機今上午墜毀新北市烏來山區，包括參謀總長沈一鳴（空軍上將）、政戰局副局長等10名高階軍官皆在機上 ；新北市長侯友宜獲報後指示新北市消防局全力搜救，趕赴前進指揮所了解最新狀況，新北市消防局派遣8名搜救員、2名林務局人員共10人徒步進去光點消失點，預計徒步搜索3到4小時，新北特搜隊和特勤隊則搭乘國防部派遣的空中直昇機，確認地面搜救人員找到點後垂降救人，分頭搜救中。

(中時 )