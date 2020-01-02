黑鷹失事／候赴指揮所 新北搜救員徒步入山 11:502020/01/02 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市消防局派遣8名搜救員、2名林務局人員共10人徒步進去光點消失點。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹直升機今上午墜毀新北市烏來山區，包括參謀總長沈一鳴（空軍上將）、政戰局副局長等10名高階軍官皆在機上 ；新北市長侯友宜獲報後指示新北市消防局全力搜救，趕赴前進指揮所了解最新狀況，新北市消防局派遣8名搜救員、2名林務局人員共10人徒步進去光點消失點，預計徒步搜索3到4小時，新北特搜隊和特勤隊則搭乘國防部派遣的空中直昇機，確認地面搜救人員找到點後垂降救人，分頭搜救中。 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 宜全面檢測安全性能 (中時 ) #搜救 #新北 #新北市 #人員 #派遣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市表揚19家節能績優企業 04:092019/12/29 產業特刊 華為贊助 新北耶誕城曾遭抹紅 04:102019/12/29 政治要聞 新北板橋選區 馬陪柯志恩掃街 侯為林國春站台 04:102019/12/29 地方新聞 新北第三選區 黑函謠言滿天飛 04:102019/12/29 地方新聞 林金結在當選邊緣！侯友宜冒雨掃街拜票 11:262019/12/29 政治 侯友宜領軍大造勢：過半只是最低標準 15:562019/12/29 政治 新北藍軍誓師 侯喊12席全壘打 04:102019/12/30 地方新聞 中央有意讓社工加薪 侯：請多給新北市財政支持 12:572019/12/30 政治 富邦U18》新北藍四強賽差點遭逆轉 教練動怒 14:442019/12/30 體育 搶救迫降黑鷹 新北特搜隊特勤隊分頭搜索 11:402020/01/02 社會 社會熱門新聞 法官認定非假新聞 《中天新聞》抗罰成功 - 社會 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 - 社會 黑鷹直升機墜毀8死慘劇 搜救影片曝光 - 社會 黑鷹失事地景色絕美 是《賽德克．巴萊》拍攝場景 - 社會 月薪7萬房租2萬8500 台北男業務大呼：很值得 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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