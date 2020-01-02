下週六1月11日就要進行第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，行政院長蘇貞昌指示，即日起成立「2020年二合一選舉重大事件應變小組」，投票當天政委、首長在完成投票後，儘速回到辦公室待命，以因應突發狀況。

2020總統及立委選舉各界高度關注，蘇揆在今天的行政院會上裁示，選舉投開票日是考驗行政團隊有没有緊急應變能力的關鍵時期，為維護國家安全及社會安定，針對選舉期間重大事件必須有效加以預防及因應，行政院自今日起，設立「2020年二合一選舉重大事件應變小組」，請李秘書長、羅秉成政委確實督導，妥為建立通報與應變機制，並與中選會應變中心做好各種狀況想定及演練。

蘇揆並說，投票當天，各政委、首長在完成投票後，應儘速回到辦公室待命，如有突發情況需要加以因應，都要能隨時聯繫得到，務必讓整個選舉能夠圓滿平和落幕。

要回花蓮投票的行政院發言人Kolas Yotaka表示，在開票時間，首長若無法回到辦公室，也會透過通訊系統保持連繫，而成立小組是非正式橫向連繫機制，並非針對因應可能預期發生的意外所成立的機制。

(中時 )