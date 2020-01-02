阿里巴巴達摩院2日發布「達摩院2020十大科技趨勢」，是繼2019年後第二次預測年度科技趨勢，預測內容包括因為AI算力瓶頸，將會尋求計算儲存一體化架構取代馮·諾伊曼架構。而雲端將遠超IT基礎設施的範疇，成為所有IT技術創新中心。

新浪科技報導，阿里達摩院發布的「達摩院2020十大科技趨勢」包括AI從感知朝認知演進、計算儲存一體化突破AI算力瓶頸、工業網路的超融合、機器間大規模協作成為可能、模組化降低晶片設計門檻、規模化生產級區塊鏈應用將走入大眾、量子計算進入攻堅期、新材料推動半導體器件革新、保護數據隱私的AI技術將加速落地、雲成為IT技術創新的中心。

阿里達摩院認為，2020年AI將從單純的聽說看感知中變得更聰明，嘗試如因果推理等認知領域進展。計算與儲存分離的馮·諾伊曼架構已不適合AI應用需求，將有典範轉移現象，尋求計算儲存一體化架構突破算力瓶頸。

阿里達摩院預測，2020年量子計算領域將會經歷投入進一步增大、競爭激化、產業化加速的階段，作為兩個最關鍵的技術里程碑，容錯量子計算和演示實用量子優勢將是量子計算實用化的轉折點。工業網路超融合將大幅提升工廠的生產效率及企業的盈利能力。對產值人民幣（下同）數十萬億元乃至數百萬億元的工業產業而言，提高5％至10％的效率，就會產生數兆元的價值。

(工商 )