為推廣高雄優質魚貨，高雄市政府海洋局舉辦多場高雄漁產品推廣行銷活動與比賽，邀集高雄飯店業者與高雄相關區漁會、產銷班及加工業者等單位共同參與，促進各業者共同交流。

近來飯店餐飲業競爭激烈，為求新求變並提供最優質的產品給消費者，高雄翰品酒店 近期透過海洋局媒合，認識了全台灣第一家拿到清真認證的石斑魚養殖業者「魚社長」。

位於高雄林園的「魚社長」所養殖的石斑魚是由純天然海水孕育而成，室內模組化養殖環境，十米深層過濾海水導入，加上日本百年活締技術處理以及全天候活水擬野生環境，不受天候影響，健康成長。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，海洋局長趙紹廉大力推廣高雄優質水產，讓飯店認識高雄相當優良養殖技術的廠商；更可以活用各式鮮魚特性，以創意多元料理方式，展現出海洋寶藏最鮮美的滋味。

像是今年飯店的外帶年菜、喜宴，甚至新上市的外賣伴手禮，都是採用「魚社長」所生產的生食級龍虎斑。林俊宇說，特別選用生食級龍虎斑製成的龍虎斑味噌燒，由主廚特製味噌醃醬醃漬一天，昇華魚肉口感，佐以烘烤方式，讓魚皮油脂及膠質更為香甜Q彈，更顯美味。加上龍虎斑富含DHA、蛋白質及礦物質、純天然膠質，具備豐富人體所需營養，絕對是年節贈禮的好選擇。

高雄市政府海洋局長趙紹廉指出，魚社長是在地養殖第二代，108年更在海洋局的輔導下榮獲農委會百大青農的殊榮，自從通過清真認證後，更受到各界關注與肯定。趙紹廉局長也特別強調，高雄的好山好水所孕育出的養殖魚產品質優良眾所皆知，除了位於高雄南端林園區的「魚社長」之外，北區包含永安、彌陀、茄萣等地區更是養殖重要集中地區，永安地區利用純淨無汙染的中油LNG鑽石水所培養的鑽石斑，也已打響石斑魚故鄉的美名。

趙紹廉表示，海洋局非常感謝榮獲108年海味料理大賽冠軍得主翰品酒店特別採用在地最好的食材，烹調出具有高雄海洋五寶特色的料理給所有消費者選用，也歡迎所有好朋友們多多品嚐，分享漁民辛苦養殖之後，甜美豐碩成果的榮耀。

(工商 )