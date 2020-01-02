勞動部2日公布2019年11月大量解僱統計件數及人數，1至11月底大量解僱件數為189件、遭解僱人數為1萬5,045人。遭解僱人數為近7年史上最高，但勞動部強調，件數為近7年歷史最低，而11月單月計畫解僱人數雖較歷年高，主因「中華映管」在去年11月30日解僱1900人。整體各產業的大量解僱情勢並無異常。

勞動部進一步說明，去年迄至11月底，事業單位通報大量解僱總件數計189件，為自102年至今之新低，顯示我國整體企業經營情況較往年相對穩定。又1到11月計畫解僱總人數計15,045人，以及11月單月計畫解僱人數，雖較以往高，惟皆因個別事業單位，如茂迪（916人）、華映（4,400人）及中連貨運（915人）等。

勞動部指出，其中華映於11月通報解僱1,900人，通報人數較多致整體人數攀升，如扣除前開個別事業解僱人數，則整體解僱人數趨勢並未有異常，又茂迪是因全球太陽能生產過剩、華映為公司財務困難、中連貨運為營運方向改變，而有解僱計畫，都非為整體產業經濟趨勢影響等情形。

(工商 )