迎接嶄新的2020年，台灣彩券2日推出年度首波刮刮樂5款新品，總獎項高達1,012萬個，總獎金106億元，100萬元（含）以上獎項共有523個，是刮刮樂歷年單次發行100萬（含）以上獎項個數最多的一次。其中每張售價新臺幣2,000元、頭獎2,000萬元的「2,000萬超級紅包」備受矚目！

台灣彩券公司今日舉辦「2020刮刮樂新品首發記者會」，台彩總經理蔡國基表示，去（2019）年春節前發行的「2,000萬超級紅包」因為首創「200萬元加賓士車」獎項，造成市場熱銷，供不應求，今年為滿足消費者的期待，「2,000萬超級紅包」發行金額從去年80億元增加到100億元，總獎金逾74億元，是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。同步上市的4款刮刮樂也是消費者喜愛的熱銷款，包括「贏家對決」、「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」及「超速777」。

刮刮樂「2,000萬超級紅包」每張售價2,000元，有3個頭獎2,000萬元；二獎「200萬元加賓士車」共7個，車款選用每部市價約160萬元、號稱「有頭有尾新世代房車」的賓士A180 Sedan，商品獎項總價值高達1,120萬元；三獎100萬元個數增加至400個，比去年發行多100個，總獎金逾74億元，總中獎率69.33％。

蔡國基進一步指出，自2019年12月1日起，彩券中獎課稅門檻由2,000元提高到5,000元，「2,000萬超級紅包」也特別規劃超過48萬個5,000元獎項，較去年發行增加逾9.6萬個5,000元回饋彩迷，個數也創史上最多。同日上市的還有每張售價500元、訴求消費者刮中就贏錢的「贏家對決」，兩款售價200元的「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」及售價100元的「超速777」，提供彩迷不同的刮獎體驗和樂趣。

蔡國基表示，去年刮刮樂整年度銷售金額623億元，較前（2018）年成長113億元，成長22％，首要歸功於去年春節前發行的刮刮樂「2,000萬超級紅包」首創「200萬元加賓士車」商品獎項市場反應熱烈，帶動春節買氣，為去年刮刮樂總銷售奠定良好的基礎。

台彩今年首波發行還特別邀請知名藝人陳美鳳代言年度廣告片，傳達「刮刮樂讓過年更快樂」的歡樂氛圍。

(工商 )