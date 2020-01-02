中央銀行2日宣布，「庚子鼠年生肖紀念套幣」將於1月14日在台灣銀行各分行通路開賣，每套內含1英兩鼠年銀幣（面額新台幣100圓）及10圓銅合金幣各一枚，售價1800元。銀幣部分，正面圖案為鍍金的「鼠」圖樣主題，背面圖案為台灣元宵節慶、極具在特地特色的台南鹽水蜂炮活動；銅合金幣正面以生肖「鼠」為主構圖，背面則為部分上彩的「醉芙蓉」。

(中時 )