央行鼠年生肖套幣1800元 1月14日開賣 12:022020/01/02 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央銀行2日宣布，「庚子鼠年生肖紀念套幣」將於1月14日在台灣銀行各分行通路開賣，每套內含1英兩鼠年銀幣（面額新台幣100圓）及10圓銅合金幣各一枚。銀幣部分，正面圖案為鍍金的「鼠」圖樣主題，背面圖案為台灣元宵節慶、極具在特地特色的台南鹽水蜂炮活動；銅合金幣正面以生肖「鼠」為主構圖，背面則為部分上彩的「醉芙蓉」。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行2日宣布，「庚子鼠年生肖紀念套幣」將於1月14日在台灣銀行各分行通路開賣，每套內含1英兩鼠年銀幣（面額新台幣100圓）及10圓銅合金幣各一枚，售價1800元。銀幣部分，正面圖案為鍍金的「鼠」圖樣主題，背面圖案為台灣元宵節慶、極具在特地特色的台南鹽水蜂炮活動；銅合金幣正面以生肖「鼠」為主構圖，背面則為部分上彩的「醉芙蓉」。 (中時 ) #生肖 #鼠年 #銀幣 #圖案 #台灣 #庚子鼠年生肖紀念套幣 #紀念套幣 #中央銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼠年將至 微熱山丘推2020新年限定包裝禮盒 21:552019/12/29 財經 《台北股市》蘋果將推平價手機，金鼠年Q1台股不淡 12:502019/12/30 財經 想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙 14:362019/12/30 國際 馬英九親送春聯 自評一個優點惹笑眾人 10:132019/12/31 生活 迎接金鼠年 亞大現代美術館推3人同行1人免費 17:062019/12/31 生活 元富投顧：金鼠年首季 台股上看12,350點 04:102020/01/01 證券．權證 迎鼠年！美妝經典穿新裝賀新春 19:382020/01/01 美妝 資本支出概念股 暢旺金鼠年 04:102020/01/02 證券．權證 庚子鼠年生肖套幣 台銀14日開賣 11:152020/01/02 財經 春節限定 加購台灣大4G上網流量加量又降價 11:592020/01/02 科技 生活熱門新聞 氣炸鍋高溫恐致癌！營養師：2食物絕不能放 - 生活 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 - 生活 黑鷹迫降烏來天氣差？氣象局說話了 - 生活 抓到了！被起訴後神隱1個月 楊蕙如曾在這現身 - 生活 今年1月這5生肖 將被好運纏身、喜事臨門 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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