黑鷹直升機是由美國西科斯基飛機公司生產的雙渦輪軸發動機、單旋翼多用途直升機，從上世紀1979年開始在美軍服役後，經過數度改進升級，UH-60M是其中較新的版本。但近5年來，黑鷹直升機在全球各地已發生10起墜毀事故，僅台灣一地連同此次已是第2次。該型直升機基本結構設計已使用近半世紀，穩定性高，但機上電子飛控系統是新升級的設計。目前陸軍大量使用黑鷹直升機，實應全面檢討其安全與性能，避免事故頻繁發生。

黑鷹直升機在美國開始服役至今已有相當長時間，但相對過去使用狀況，近兩年在全球各地出現事故狀況偏多。最近一次黑鷹事故是不到一個月前的12月6日，美國明尼蘇達州國民兵所屬的UH-60黑鷹直升機，在聖克勞執行維修測試飛行任務時，於起飛9分鐘後發出無線電求救訊號，隨即墜毀，機上3人全數罹難。

再前一次黑鷹直升機事故時間亦相當接近，發生於2019年9月路易斯安那州聯合待命訓練中心和波克堡訓練區，這次美軍黑鷹直升機事故造成1名士兵死亡，3名受傷，當時的報導懷疑是直升機服役已久、因機體老化造成的事故。

2018年3月15日美軍則有一架運送人員的UH-60黑鷹直升機亦於伊拉克西部墜毀，機上7名美軍飛行員全部遇難。這是2014年美軍參加伊拉克與敘利亞戰爭以來首次致命的航空事故。美軍聲明中表示，事故不是敵對行動造成，應是直升機本身或駕駛的問題。

同年台灣也發生黑鷹直升機事故，在2018 年2月5日，內政部空勤總隊一架UH-60M黑鷹直昇機在前往蘭嶼執行病患後送任務，卻在返程起飛後3分鐘後墜海失事，機上機上正駕駛員、副駕駛員、機工長、病患、病患家屬及護理人員共計6人全數罹難。當時調查結果認為是遭遇低空亂流，且駕駛並未按照正常程序操作所造成。加上今天這次至今共有8人死亡，兩年內共發生兩次重大事故，至今造成14人罹難，包括參謀總長沈一鳴在內。台灣摔掉的黑鷹佔全球摔掉的20%！

再早一年的2017年則有3起黑鷹直升機事故。4月17日，美國馬里蘭州萊納德鎮一架黑鷹直升機墜毀，造成1死2傷。8月15日美國陸軍UH-60黑鷹直升機在夏威夷海域進行夜間訓練時墜毀，機上5名人員罹難。才僅僅10天後的25日又另有一架黑鷹軍用直升機在葉門海岸訓練時墜毀，一名美軍罹難，另有5人獲救。

更早前的2015年1月美國加州聖地牙哥市雷蒙娜機場一架黑鷹直升機在試飛時墜毀，機上2名國民警衛隊飛行員幸運地僅受輕傷。但3月10日另一架黑鷹直升機在美國佛羅里達州附近海域墜毀，機上11人全部罹難，損失慘重。

據公開資料顯示，UH-60M黑鷹直升機是由同型UH-60L升級而來，屬寬旋翼系統，使用T-700-GE-701D雙渦輪軸引擎。改良的部份包括變速箱，飛行管理系統電腦（IVHMS），目的用於替換UH-60A和UH-60L。其主要功能為搜救與人員運送，包含醫療後送與急難救援。

(中時電子報)