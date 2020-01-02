台中耶誕點燈展出多款迪士尼燈飾，吸引親子客與年輕人來訪，為周遭店家帶來眾多人潮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府振興中區有一套，引進全球知名的迪士尼奏效！台中耶誕夢想世界打造迪士尼經典燈飾，去年12月6日開展以來，每天吸引上萬人次湧入參觀，1日展期最後一天，正好是元旦假期，大小朋友把握機會拍照打卡，統計總參觀人次達103萬1719人，店家直呼「像農曆春節一樣熱鬧！」

台中耶誕夢想世界打造迪士尼經典燈飾活動人潮絡繹不絕，帶動業績成長至少2成以上，燈會帶來許多親子客與年輕人，讓中區榮景再現，里長與當地店家對展期結束依依不捨，盼明年活動繼續舉辦，再創地方商機。

市府去年12月6日晚間起至今年1月1日舉辦「2019台中耶誕夢想世界」，展區橫跨台中火車站站前廣場一路延伸到綠川、柳川。

站前廣場主題為可愛超萌的迪士尼燈飾，包括14米高的「TSUM TSUM聖誕樹」、大型薑餅屋裝置、大型熱氣球；綠川景觀段(成功路-台灣大道-中山路)有米奇、米妮、小熊維尼和他們朋友共10座造型燈箱。

另一亮點，柳川景觀段(台灣大道-民權路)則是6位迪士尼公主、13個造型燈飾，非常夢幻，吸引各地遊客攜家帶眷來台中欣賞耶誕燈節，創造台中眾多觀光人潮。

「為台中市府利用中區的景觀和親水空間拚經濟按讚！」中區柳川里長蔡翠碧表示，耶誕點燈展出多款迪士尼燈飾，吸引親子客與年輕人來訪，為周遭店家帶來眾多人潮。

較過往同期增加好幾倍，營業收入成長2至3成，店家都反應「工作得很累，但是很開心」，因為已經很久沒有看到這樣的盛況，在地民眾都期盼活動能再延長。

昨天最後一天參觀綠川景觀段的大學生表示，中區不像西屯區百貨公司林立這樣的繁榮，覺得燈飾都是精心規劃，例如小熊維尼燈座旁就是蜂蜜燈飾，符合維尼愛吃蜂蜜的意象，也稱讚市府在綠川辦燈會，讓中區變得更繁榮、更好逛。

中區商圈牛肉麵店李老闆說，因為耶誕點燈活動，店裡的生意成長2成，他觀察到外來客特別多，對吸引觀光人潮極有幫助，他忙歇之餘，也會去逛燈會，直誇「燈光美氣氛佳！」稱讚市府舉辦這場點燈活動，人潮帶來錢潮，希望多辦這樣的活動，重現中區榮景。

(中時 )