大陸女星楊冪日前出席頒獎典禮時，穿著粉色羽毛禮服的她，辣露香肩和美腿，不過網友發現她和邱淑貞女兒、「最正星二代」撞衫，雖然是同套禮服，但感覺也很不同，就有不少網友感慨沈月少女味，根本把楊冪比下去，「年輕真的是本錢」。
楊冪雖然是人母了，但顏值和身材仍在水準之上，日前參加騰訊視頻舉辦的《星光大賞》，穿著粉色羽毛禮服的她仙氣十足，纖瘦曲線盡現，不過網友發現，去年11月底時，沈月就穿過這件禮服出席巴黎名媛舞會，兩人雖然穿上去像仙女，但唯一不同的是，楊冪在禮服上加工，上半身加了裸色打底背心，所以沒辦法向沈月大爆乳，展現性感一面。
網友看了都感慨，這件粉色仙女裝，還是比較適合年輕少女，「年紀暴露了一切」、「年輕果然是資本」，但也有人幫楊冪抱不平，認為她顏值和身材一直在水準之上，就算撞裙了，也看不出有10歲的的差距。
(中時電子報)
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