冬季天氣變化多端，早晚溫差大，風吹雨淋讓通勤的機車族相當辛苦，露天拍賣發現進入冬季後相關關鍵字較以往暴增10倍的搜尋量，其中更是以防風手套為熱搜冠軍，搜尋量成長７倍之多，其次搜尋則是防風面罩、加熱手把等緊追在後，機車族辛苦通勤的同時，別忘了保暖的重要性，多備一些防寒小物準沒錯。

露天拍賣推薦超吸睛商品機車加熱手把，有三段調溫設計，電門關閉就會自動切斷，不會有持續吃電問題，寒冬來時再也不怕手被風吹得像冰棒，另外推薦機車防風觸控手套，內裡使用天鵝絨布，保暖排汗不悶熱，手指部分有PU硬式關節保護，同時兼具保暖與騎車安全。

再來推薦兩款面罩，首先是機車防風面罩，為半罩式設計，面罩旁具有通風口，透氣性佳，使用後頸部魔術貼固定，穿脫都超方便，另一款全罩式頭罩圍脖，使用短絨面料的材質，親膚又舒適，共有6種不同的戴法，可隨喜好變動，完全物超所值；最後推薦防風夾克外套，除了能夠防風保暖外，表層具有防潑水設計，能夠抵擋突如其來的風雨，並且還有反光效果，大大的提高夜間騎行的安全性。

(工商 )