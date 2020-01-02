連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）在春節備貨需求帶動下，去年12月營收可望恢復成長，今年成長動能持續看俏。今日股價開高後放量勁揚，最高飆升7.19％至68.6元，創3個月波段高點，早盤維持逾6％漲幅，領漲觀光類股。

雅茗2019年1～11月自結合併營收20.26億元，年增2.84％，續創同期新高。前三季歸屬母公司稅後淨利1.19億元，年增達25.75％，每股盈餘3.53元，雙創同期次高，並已賺贏前年全年的3.11元。

雅茗受步入淡季、調整菜單致使加盟商提前備貨、香港局勢干擾起家品牌「仙踪林」香港直營店營運等3逆風影響，去年11月合併營收「雙降」至全年次低。不過，隨著春節備貨需求明顯增溫，公司預期去年12月營收可望重返成長軌道。

雅茗指出，「快樂檸檬」去年11月在中國大陸新開21家店，日本「快樂檸檬」營運已展現效益、並將加快展店速度，挹注今年營運成長動能。而美國舊金山代理商已展店超過30家，集團亦計畫透過入股投資，進一步強化雙方合作關係。

除了美國、日本既有市場外，雅茗持續看好東協成長性與市場潛力，續前進菲律賓及越南後，亦將確認泰國、印尼及馬來西亞的合作代理商，規畫合作首年各地區展6店為目標，未來可望倍數增長。

(時報資訊)