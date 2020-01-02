富邦媒(8454)去年前11月合併營收為466.69億元，年成長23.47%，表現亮眼，全年業績拚破500億元的富邦媒消費者黏著度持續攀升，富邦媒momo購物網旗下八大品類均衡發展，根據去年第3季統計，持續保有雙位數的成長幅度，看好年貨商機，富邦媒momo購物網推出《鼠錢年貨節》，預估將帶動買氣較去年同期成長30%。

富邦媒去年12月的雙12(12月12日)促銷奏效，帶動雙12再創業績高峰，網路購物單日業績年增約30%，突破12月單日歷史新高，加上旗下momo購物網積極網羅進軍年菜市場的知名飯店搶占年菜商機，富邦媒預估，去年年菜銷售較前年同期成長20%，各項促銷活動帶旺momo富邦媒去年12月業績，預估富邦媒去年合併營收可望突破500億元。

富邦媒表示，回顧2019年電商市場，momo購物網旗下3C、家電、日用、家居、食品、美妝、流行精品、保健休閒等八大品類均衡發展，且根據2019第3季統計資料顯示，持續保有雙位數的成長幅度；在消費者購買次數、交易訂單數、平均訂單金額也皆維持正成長，顯見消費者黏著度持續攀升。

隨著農曆新年腳步漸近，年貨置辦湧現買氣，富邦媒瞄準年節商機，旗下momo購物網推出《鼠錢年貨節》暖身起跑帶路衝買氣，鎖定年節禮盒、圍爐年菜、除穢掃除、新年開運、走春行頭等五大指標，網羅萬件項商品下殺3折起，看好迎新春之際，台灣民眾熱衷於祈求來年好運，momo特與中和烘爐地合作推出「烘爐地財神發財金」限量送；再加碼「千萬好運紅包」、趣味「簽到點燈送momo幣」等活動。預估將帶動買氣較去年同期成長30%。

(時報資訊)