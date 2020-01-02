南韓2019年12月出口較2018年同期下滑，但跌幅較預期溫和，該國對中國的外銷由跌轉升，以及晶片銷售跌幅放緩，增添全球貿易的樂觀情勢。

根據南韓周三公布的貿易數據，受惠於全球記憶體晶片價格出現復甦跡象，南韓去年12月出口年減5.2%，小於市場預估的年減6.0%，並創下2019年4月來最小跌幅，且跌幅幾乎只有過去6個月平均值的一半。

分析師表示，這項數據支持他們對於南韓出口將在2020年初重拾成長的看法，儘管出口可能在一段相當長的時間內維持低速成長。

南韓12月對中國出口成長3.3%，為14個月來首度實現成長，是該月份出口成績單上最大的亮點。中國是南韓第一大出口市場，占南韓總外銷金額的四分之一。

南韓最大出口項目半導體的12月外銷金額年減17.7%，卻是8個月以來最緩和的下跌，受惠於全球晶片價格回穩。

南韓12月進口年減0.7%，跌幅遠小於11月的年減13.0%和市場預估的年減4.6%。貿易收支為順差20.2億美元，較11月的順差33.4億美元縮小。

此外，南韓2019年全年出口大減10.3%，創下10年來的最差表現，並創下該國近代史上的第三大跌幅。該國貿易部表示2020年出口將復甦，可望成長約3%。

(時報資訊)