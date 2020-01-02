2017-18賽季史坦利盃冠軍華盛頓首都上季完成大都會區冠軍四連霸，並達成連續6季積分破百的紀錄，但季後賽首輪卻慘遭外卡球隊卡羅萊納颶風淘汰，衛冕之路遭受沉重打擊。本周六(1/4)08:30，首都與颶風這對冤家將在PNC體育館再度交手，上季季後賽首都在颶風主場一勝難求，此戰勢必想扳回顏面。

首都過去幾季以強勢的進攻能力聞名，本季前場仍以未來名人堂球員奧維契金(Alex Ovechkin)為主軸，其出色的團隊攻擊建立在優秀的進攻紀律，雖然場均射正數31.9次並非特別突出，但憑藉著0.720的聯盟最佳得分率，仍繳出場均進球3.49的高效率成績。此外，首都核心陣容多是沙場老將，擁有豐富作戰經驗與絕佳默契，是聯盟本季最不受歡迎的奧客，16勝5敗1和的客場戰績加上牢不可破的主場，戰績能高居聯盟榜首實至名歸。

近幾季在東部竄起的颶風，上季季後賽前兩輪接連淘汰大都會區兩大強權首都及島人，雖然在東部決賽不敵棕熊，但從季後賽吸取的養分也反映在本季戰力的成長。本季颶風有多達4人得分突破30分，上季得分點過於集中的問題已不復存在，隨著進攻端遍地開花，各項團隊攻擊數據也隨之攀升，Power Play成功率從上季的17.81%成長至本季的23.8%，場均進球較上季也成長了0.39球之多，一舉躍升為聯盟進攻強權。美中不足的是，颶風打逆風仗的能力仍有待提升，本季颶風讓對手率先進球的戰績只有6勝11敗2和，年輕的颶風仍須學習如何穩健地緊咬對手，證明不是只會打順風球的球隊。

本季雙方已交戰過2次，颶風取得1勝1和的絕對優勢，這兩戰颶風不但完全封死首都奧維契金的供輸，進攻端也攻進8球之多，讓聯盟龍頭不得不俯首稱臣。此戰筆者看好颶風能再次擊退首都，一方面是首都近期客場防守效率不彰，近三戰作客場均失球高達5.33球。另一方面，颶風得分主力奧霍(Sebastian Aho)生涯打首都特別有心得，13場賽事繳出8進球/9助攻的亮眼成績，是首都防線的頭痛人物。颶風攻防兩端都有明顯優勢，要在主場繼續逞威問題不大，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時電子報)