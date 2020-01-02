韓國瑜的孵蛋直播已出現破蛋。（摘自韓國瑜臉書）

媒體報導國民黨總統候選人韓國瑜與太太李佳芬感情不佳，韓國瑜臉書今天凌晨PO韓夫婦坐一起看手機，要大家猜他們看什麼？韓競辦總發言人王淺秋上午揭曉謎底說，小雞孵蛋的破殼影片，因他們感情好，旁人自然就隨手拍下來，PO上來讓大家知道「你們愈黑，他們愈好」，完全沒有大家想像的小說情節存在。

至於選前韓夫婦何時公開同台？王淺秋說，有可能在1月9日凱道造勢大會上同台，其他時間李佳芬自己有行程，已盡量安排，其實兩人要同台並不困難，只不過在時間安排上順其自然。

有媒體詢問韓國瑜近日沒有公開行程，持續在臉書發貼文，是否要打空戰，放棄陸戰？王淺秋說，並沒有放棄陸戰，空戰則在網路發生，韓是在準備活動要發表的重點，以及內部會議、與國內外人士會晤，不是在休息，而是在做其他各種整合與準備。

至於1月4日韓到台南參加洪秀柱造勢，神秘嘉賓是否為郭台銘，且可能與王金平合體？王淺秋說，這一直是我們期待的，從一、兩周前就已熱切邀請，但可能等到最後一刻；這是對各方表示尊重的心情，歡迎大家一起來展現高度與格局。她強調「這時候已不是小我，而是大是大非、國家未來等問題，相信大家做最有智慧的決定。」

對於美國彭博社報導以「失態」、「肉體一大創舉」等詞形容韓國瑜，王淺秋說，彭博社之前專訪過韓，也有非常正面的報導，只是沒被放大詢問；此事她去了解，得知是其中一位記者的看法，該記者可能有些不了解，或個人觀察與看法受影響或只看到部分訊息，這是記者個人看法，韓辦尊重其觀察。

(中時 )