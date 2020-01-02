中經院2日公布12月台灣製造業PMI已連續三個月呈現上升，且指數續揚1.3個百分點至56.2％，為去年6月以來最快擴張速度。

本月製造業PMI五項組成指標中，新增訂單、生產數量、人力雇用及庫存均轉為擴張，新增訂單指數已連續兩個月維持在60％以上的擴張速度，且指數續揚0.5個百分點至61.5％，為去年1月以來最快擴張速度；生產數量已連續6個月呈現擴張，指數為59.9％；人力僱用數量指數也已連續3個月呈現擴張，指數為55％，而存貨指數中斷連續7個月緊縮，指數攀升5.3個百分點至52.2％。

六大產業中，五大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業61.4％、電子暨光學產業56.6％、交通工具產業54.4％、化學暨生技醫療產業51.5％、基礎原物料產業51.3％，僅電力暨機械設備產業49.5％仍持續回報緊縮。

而全體製造業對未來六個展望指數中斷連續7個月緊縮，指數躍升8.4個百分點至57.4％，為去年7月以來最快擴張速度。

(旺報 )