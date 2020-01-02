美駐伊拉克大使館日前遭上百名親伊朗的伊拉克民眾包威示威並屢傳暴力衝突後，在美軍派出阿帕契直升機秀肌肉下，示威群眾已於1日逐漸撤離，並由伊拉克安全部隊再次掌控該區安全。不過主要發起示威的民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）發言人表示，「我們認為美國已經收到我方傳達的訊息，才下令成員撤退」。

先前包圍美駐伊拉克大使館的群眾已逐漸撤出，而發起行動的「真主黨旅」發言人表示，認為已將訊息透過行動傳達給美方後，才下令成員撤退。圖為目前維護美大使館維安的伊拉克安全部隊。

綜合美聯社與美國有線新聞網等外電報導，上百名伊拉克群眾包圍美國大使館，主要是為了抗議美國上個月空襲伊拉克、敘利亞境內5處「真主黨旅」據點。示威群眾不僅闖進大使館前院用石砸門放火，而美警衛人員也已煙霧彈及催淚瓦斯回擊，所幸衝突並未造成人員傷亡。

對於大使館陷入危機，美軍不僅派出2架阿帕契向現場示威群眾「秀肌肉」，國防部長艾斯培（Mark Esper）宣布將調派包括海軍陸戰隊等750人至科威特，而一名美軍官員證實，最終可能再額外部署4000人。

美國總統川普也指控伊朗在背後策畫此次對美國大使館的暴力行動，並稱德黑蘭當局要對此負責，但伊朗否認與抗議有關。

先前美伊聯合基地遇襲並造成一名美國民間承包商死亡，由伊朗支持的什葉派穆斯林民兵組織真主黨旅承認由其所為。美軍為了對此回應，才對發起對真主黨旅空襲，並造成至少25死51傷。

(中時電子報)