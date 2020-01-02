高度爭議的《反滲透法》去年底在立院闖關通過，但今年的中央政府總預算案及未完成審查，行政院長蘇貞昌在新年首次行政院會表示，希望及早通過總預算案。

蘇揆表示，立法院第9屆第8會期已於前天結束，他要再次感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、及朝野各黨團給予行政院的支持。這個會期共通過91項法律案，讓政府施政更添利器，包含修正「動物傳染病防治條例」，堵住電商、網路購物平臺的防疫漏洞；修正「刑法」，防制聚眾鬥毆亂象；修正「毒品危害防制條例」，全面加重製毒、販運及持有毒品者的刑責；修正「農產品生產及驗證管理法」，有助提升農產附加價值、提高農民收入；通過中高齡及高齡者就業專法，促進中高齡勞動力再利用；討論了14年的「律師法」也大幅修正，杜絕貪污司法官等重大犯罪者轉任律師，也增進律師執業自由。此外，也通過「新式戰機採購特別條例與預算案」及「反滲透法」，既保障國家安全，也守護台灣民主。

蘇揆說，通過的法律案須訂定施行日期、配合修訂子法或研擬配套措施者，請相關部會加速辦理，讓各項法律如期施行，以落實政策目標。至於今年起生效的各項新法律、所推動的新措施，都請各有關部會用最簡單清楚的方式加強宣導，同時簡化申請程序，讓有需要的民眾都能感受政府施政的美意。此外，今年度中央政府總預算案仍有待立法院協商、審議，也請各部會持續積極與朝野各黨團及委員溝通，希望早日通過，持續推展新政。

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(中時 )