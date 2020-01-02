勞動部今天公布去年11月大量解僱統計件數及人數，人數創下近7年來同期新高達1萬5千餘人，截至11月底為止，包括華映解僱4400人、茂迪解僱916中連貨運解僱915人等公司大量解僱所致。

據勞動部統計指出，截至去年11月為止共有189件通報大量解僱，以製造業57件、批發及零售業44件為主，人數則以製造業8872人、批發及零售業2292人。而11月就有2449人遭大量解僱，主因「中華映管」為11月30日解僱1900人。

勞動部說明，1到11月計畫解僱總人數計1萬5045人，以及11月單月計畫解僱人數，較以往高，包括茂迪解僱916人、華映解僱4400人及中連貨運解僱915人等。而茂迪是因全球太陽能生產過剩、華映為公司財務困難、中連貨運為營運方向改變，而有解僱計畫。

勞動部強調，針對大量解僱勞工，勞動部提供失業給付、就業媒合、職業訓練及積欠工資墊償服務，以穩定勞工生活，協助其儘速重返勞動市場。以華映勞工為例，已有2747人完成初次失業認定、1170人曾就業、182人參加職業訓練，且華映公司積欠勞工工資及資遣費，已墊償法定工資及資遣費撥入各勞工帳戶，以維護其權益。

(中時 )