喜迎2020年，過去一年經過許多困難的人，可以期望今年的運勢囉！根據占星網站統計，2020年的1月份，這5個生肖的運勢超強，將會喜事臨門、好運纏身。

新的一年象徵新的開始，把所有不順心的事情都留在過去吧！而根據知名占星網站《靈匣網》的資料顯示，在2020年的1月份，這五個生肖將會被好運纏身，有不少喜事會發生喔！

生肖蛇

屬蛇的人今年整體運勢相對平穩，工作、生活和感情都將比去年更加順利，尤其是感情的運勢會特別的旺，單身的蛇男、蛇女可以把握機會，不過已婚的人則要特別小心，桃花太多可能會使家庭失和。

生肖羊

屬羊人吉星拱照、大吉大利、不缺錢財。懂得運用手邊的資源，讓工作順利，得以升遷、加薪，獲得豐厚的收益。而人際關係的部分也很不錯，除了能贏得身邊的人的信賴之外，更有機會喜結良緣。可謂是好運纏身，似乎所有的好事都趕在一起，真正的感情、事業雙豐收。

生肖牛

踏實謹慎的屬牛人在2020年1月將有很好的機遇，除了能獲長官欣賞之外，還會有貴人相助，讓一直以來勤勤懇懇努力的牛兒，終於在事業、生活等方面都更上一層樓，還有機會可以長薪資，真的是喜事臨門。

生肖猴

屬猴的人今年是合太歲，因此2020年的運勢可是特別強勁，生活、事業及感情都是順心如意，精明的屬猴人在好的機遇發生時，也都能牢牢把握，在錢財方面，不僅有薪資翻倍的喜訊，還會有意外之財到帳，真的是好事一件件的來。

生肖豬

屬豬的人在去年有不少鬧心與麻煩的是，但到了今年都將會好轉，今年妥善的利用自己的人脈，會獲得很多很好的機遇，作出一番大事。此外，在1月份，屬豬人不僅喜事臨門，好運也一直圍著他們打轉。

(中時電子報)