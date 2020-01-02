選戰倒數最後關頭，國民黨總統候選人韓國瑜競辦今天召開記者會，向大眾誠徵「反奧步108招」，從今天起至1月7日截止，之後選出5位最佳防範奧步的建議，將在1月9日凱道造勢上頒獎，屆時由韓國瑜親送30元以下神秘小禮物，期盼正能量能擊潰惡勢力。

韓國瑜競選辦公室上午舉行「選舉奧步108暨律師扶助團成軍」記者會，現場也有多名自發性參與的律師到場響應，包含律師葉慶元、林日春、吳柏宏、陳學驊、顏永青、劉衡慶等人，共同高喊「捍衛自由、保障人權」口號。

律師葉慶元說，義務律師團今天正式成軍，將針對最近因為在社群媒體轉傳訊息、照片、留言，而被警方約談調查的民眾，提供法律扶助，必要時會協助偵訊、出庭，一起對抗不公不義作法。

韓辦發言人葉元之說，他向警方檢舉「打馬捍將粉絲團」，貼文標題指控韓國瑜為了選舉拋妻棄子，影射韓冰不是韓國瑜所生，任何人都知道這是假消息，原本警方應該法辦，但警察機關卻告訴他，相關貼文來源是PTT的某一位作者，並且只辦該位作者，縱放「打馬捍將粉絲團」，這就是民進黨的奧步之一，相信最後階段民進黨的奧步將陸續出籠。

(中時 )