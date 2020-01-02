大腸癌已連續五年蟬聯國人癌症發生人數最高，讓國人聞之色變，究竟大腸癌的罪魁禍首為何？研究指出，95％的大腸癌都是從「腺瘤型息肉」癌變而來，這種息肉的癌變機率最高，除了年齡及遺傳因素之外，有5種生活習慣千萬要當心！

根據WTO資料顯示，國人大腸癌發生率高居世界第一，台灣癌症基金會調查發現，30歲以上民眾經息肉篩檢，有高達50％有發現息肉；40到49歲民眾，更有60％以上發現息肉，顯示台灣民眾的息肉發生率有逐漸年輕化趨勢。台灣每年約有一萬四千多人罹患大腸癌，而且其中有將近95％是從正常的黏膜發展成腺瘤狀息肉，再逐漸進展成腺癌。

《哈佛健康雜誌》報導，美國大腸直腸外科學會指出，大腸息肉形成的原因主要與遺傳與飲食習慣有關，尤其50歲以上、有大腸息肉病史、大腸癌家族史、喜好高脂肪紅肉飲食、抽菸、喝酒、肥胖及缺乏運動的人都是高危險群，由於大多數胃腸道內的息肉不會有症狀，很多人都是在健康檢查時才發現。

美國消化系內視鏡醫學會建議，透過胃鏡、大腸鏡都可偵測胃息肉和大腸息肉，膠囊內視鏡也可診斷息肉的存在，而且內視鏡醫療愈來愈進步，大腸鏡檢查若發現息肉，通常可同時將息肉切除，再用病理分析辨別良性或惡性息肉，以作為日後追蹤依據。

(中時電子報)