新北市第三選區電視政見發表會2日登場，民進黨提名立委候選人余天前半時間解釋自己出選過程，細數爭取的事蹟，並提出要在三重區興建大學、醫療大樓等政見，最後他承認先前當選立委時，因為爭取不到中央經費對三重毫無建設，呼籲大家為三重好，一定要票投現正執政的民進黨。

余天政見發表會整場前三分之一時間講述，2019年從補選到現在投入選舉的過程，強調自己是民進黨唯一正式提名的立委候選人，再以香港抗爭指台灣人是同乘一條船，愛民主、自由的台灣人一定要票投現正執政的民進黨。

另也調出評鑑委員會資料，澄清自己院會開會都有出席，間接否認民眾黨李旻蔚日前公布零質詢文宣攻擊，余天說，書面質詢和畫面質詢都一樣，口頭質詢是某些人愛出風頭，喜歡媒體才會選擇的質詢方式。

余天政見發表會中間強調自己從補選到現在，短短幾個月改善學校老舊廁所，爭取到重陽、玫瑰公園地下停車場；另也提電線地下化、醫療、育幼以及興建屬於三重的大學。

余天表示，三重如果要繼續建設，投給無黨或是別的黨派怎麼可能爭取經費？他以自己為例，指2008年當選時，「老實說我真的對三重沒有建設，因為我討不到錢」，呼籲大家為了三重好，一定要票投余天、民進黨、蔡英文。

(中時 )