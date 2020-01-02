印尼爪哇島近日豪雨成災，雅加達有41處淹水，至昨晚有3萬多人撤離家園，大雅加達地區有16人罹難。印尼國家災害應變總署表示，短時間降下暴雨是導致災情的原因之一。

國家災害應變總署（BNPB）今天表示，目前得知在雅加達、茂物（Bogor）、德博（depok）、唐格朗（Tangerang）及勿加西（Bekasi）等大雅加達地區（Jabodetabek）有16人在洪災中罹難。另雅加達省政府統計，洪水至昨晚造成3萬1232人無家可歸。

由於缺乏排水設施，多數河川、水庫又被垃圾、污泥嚴重淤積影響，雅加達部分地區每逢大雨就淹水，但這次跨年夜的暴雨在雅加達5個行政區造成大範圍淹水，在雅加達就有41處、勿加西市有54處，有些地方積水幾乎淹過屋頂，災情慘重。

國家災害應變總署發言人阿古斯（Agus Wibowo）昨天透過新聞稿表示，根據印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）統計，在雅加達東區哈里姆柏達那庫蘇馬機場（Halim Perdanakusuma Airport）氣候站測到的24小時雨量是377毫米，高於2007年淹水時的340毫米。

大雅加達地區之外，西爪哇首府萬隆（Bandung）、西爪哇萬丹省（Banten）及蘇門答臘島西南的班古魯省（Bengkulu）近日也因豪雨傳出災情。

印尼媒體報導，氣象氣候暨地球物理局1日預測，印尼多數地區未來一週有可能出現極端天氣的現象，這是由於印尼上空的空氣濕度增加等因素而造成的。印尼最近進入雨季，1月至3月間是雨季的降雨高峰。

印尼「時代報」（Tempo）報導，總統佐科威（Joko Widodo）昨天再次要求，位於茂物縣芝阿威（Ciawi）及蘇卡馬西（Sukamahi）的兩座水壩工程必須如期在明年完工，減輕雅加達的洪災。他也要求相關單位加速水庫、河川和排水系統的疏濬清淤工程。

(中央社)