出國搭飛機要花大錢？小資族懂竅門大可放心飛！一位網友分享，自大二掉入旅遊坑，這3年來出國18趟，全憑一招走遍天下，他隨時關注廉價航空，搶購最優惠機票，他肯定的說，出國真的不需要很有錢。

一位網友日前在《Dcard》貼文表示，自大二開始兼家一點錢，就進入了旅遊坑，這3年來飛了18趟旅程，在他跟大家分享小資族出國技巧。他說，小資族航空一定是選擇廉航，而廉航一定要隨時關注才能在最優惠的價格買到，他熟悉的7家廉價航空中，以濟州航空、捷航空最推薦。

以下是他對較熟悉的廉價航空所做的評比，🌟代表好買程度。

一、台灣虎航 🌟🌟🌟

虎航時常會有促銷，但他的航線首推澳門，再來就是菲律賓線，至於日本韓國線太多航空競爭，所以通常不考慮。

二、濟州航空🌟🌟🌟🌟🌟

韓國所屬的廉航，如果要飛韓國，通常就是第一選擇，釜山、大邱、首爾都有直飛，通常大邱機票促銷最多，小資族可考慮大邱進釜山出等，機票促銷也挺有誠意的。

三、樂桃航空🌟🌟🌟

本身是日本旗下的廉航，時常有促銷，飛日本線的價錢通常都比虎航便宜，如果決定要去日本，應多觀望這家航空公司。

四、宿霧航空🌟🌟

菲律賓旗下廉航，他人生第一趟美國關島就是搭這家廉航，以前常有爆量價格的，但近幾年知名度提升，大價格的特價就比較少，若要去菲律賓或關島、杜拜還是可以稍微關注。

五、捷星航空🌟🌟🌟🌟🌟

捷星在台灣航線算非常少，但促銷時誠意通常十足，低價格機票的量也不少，新加坡航線最常促銷，峴港、東京、大阪這幾個航線通常有促銷價格，且會比樂桃漂亮。

六、亞洲航空🌟🌟🌟🌟

馬來西亞的廉航知名度高，價錢也很好，時常有促銷，東南亞都算有航點，不過，原PO並沒搭過，令他最深刻的航點是吉隆坡。

七、泰獅航空🌟🌟🌟🌟

以前票價都會包含行李，算是去泰國最便宜的機票，近幾個月票價已不含行李，原PO認為，跟虎航價錢稍便宜一點，若要去曼谷差別不大，可選擇自己所愛的，但如果要去普吉島、清邁甚至緬甸，就會建議搭乘此航空。

(中時電子報)