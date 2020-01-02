近幾年美食外送產業蓬勃發展，外送員權益及用路安全備受關注，美食外送平台 foodpanda響應臺北市政府制定的「臺北市外送平台業者管理自治條例」(草案)，今（2）日宣布2020年1月1日起主動調整保險內容，以呼應自治條例中傷害保險規範。

2020年起，foodpanda 攜手國泰世紀產險公司打造全新保險內容，提供全台上萬名外送夥伴優於現行法規的團體傷害保險保障，內容包含因意外傷害致失能或死亡保障最高200萬元，意外傷害之醫療險實支實付型最高給付3萬元，及日額支付型每日1千元。調整後， foodpanda 外送夥伴的意外事故身故失能保險額度與2019年相比提升至200萬元，且增加實支實付型及日額支付型項目，外送夥伴將擁有更堅實的意外事故保障。

foodpanda 盡力為外送夥伴努力打造更有保障仍保自由彈性的服務環境，透過三大執行要點「加強交通安全訓練及宣導」、「優化承攬行為準則」及「提供優於現行法規的保險內容」持續優化服務準則及保障，落實企業社會責任。

foodpanda 全台共與上萬名外送夥伴合作提供外送服務，外送夥伴平均用路時間更比通勤族多出約 2.5 倍， foodpanda 重視外送夥伴的安全及權益，提供優於現行法定規範與優於主要同業的保險保障，成為首個響應「臺北市外送平台業者管理自治條例」(草案)的美食外送平台。

今年與國泰世紀產物保險公司推出的傷害保險內容包含：意外事故身故失能或死亡保障最高200萬元、傷害醫療保險實支實付型最高給付3萬元、傷害醫療保險日額型每日1千元，保費全部由 foodpanda 負擔。

(中時電子報)