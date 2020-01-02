台灣健康空氣行動聯盟今(2)日公布第9年空品年報，2019年台澎金馬原始自動測值的PM2.5年均濃度為19.8微克／立方米，以我國PM2.5年均濃度標準15微克／立方米來看，去年達標者僅花東空品區的10.4及11.7；另外高屏空品區測得值則為26.1，其中高雄市連續3年蟬聯空汙第一，表示政府的空污治理應從高屏地區開始。

台健空盟理事長葉光芃醫師分析，2019年全台PM2.5年均值最糟前十名皆在南部，其中高雄市已連續三年奪空汙排名第一，最糟空品測站更出現在三鐵共構交通樞紐的高雄市左營區(31微克 ／立方米)，而最糟的前13名當中，高屏也占了十名。

國家衛生研究院於2018年表示須優先推動中南部地區空污改善，我國PM2.5標準值也應仿效世界衛生組織(WHO)標準，年均值不得超過25微克／立方米；若依此標準從全台PM2.5不良天數來看,，高雄左營的全年度紅害(＞=54.5微克／立方米)天數為7天；橘害(＞=35.5微克／立方米)天數77天；超過WHO準則(每年不可有超過2天＞25微克／立方米)的天數更高達182天。

台健空盟指出，以空汙最嚴重的高屏空品區來看，境內污染源有中鋼工業區、工廠、高雄港和興達電廠等固定汙染源，以及境外移動污染物等，屏東因位於高雄下風處因此也深受其害。

葉光芃以台北古亭測站和高雄左營測站做南北比較，古亭測得PM2.5年均值為15.1，左營測得年均值高達31.1，超過台北古亭2倍，一個天空、兩個台灣的南北呼吸不平權未見消弭，連非空污季的夏天，同樣出現超出2倍空污指數的空氣品質。

台健空盟提出3個訴求，1.高屏出身的蘇邁內閣應領軍改善中南部空品情況；2.已服役37年的興達電廠要停；3.環保署應加強空汙標準，還給民眾呼吸健康空氣的權利。

環保署監資處處長張順欽表示，北部去年平均降雨量2400mm，高屏去年則不足2400mm，加上高雄先天位置處於弱風帶，導致污染物易累積與不易擴散，都是導致南北空污落差加大的原因；另外台北市是全台唯一機車量減少的城市，共享載具制度也較為完整。

張順欽說，空汙改善應循序漸進，高雄近年來空汙防治已改善不少，環團不應以單一現象來做批評，針對環保署在空汙整治上的努力也應給予支持和肯定。

(中時 )