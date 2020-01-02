新北市長侯友宜第接獲消防局通報黑鷹直昇機迫降烏來，立即指示全力搜救，侯市長目前也已趕赴前進指揮所了解最新狀況。他說，目前就難人員已往疑為失事地點，需要2小時以上路程，一切消息以軍方發佈為主。

侯友宜說，已經在烏來國小開設救護站，準備了醫護小組，隨時搶救後送傷員。

特搜集結完畢，目前分2梯次，第1梯次特搜14+烏來義消5個19人，將由分隊前往桶後林道，入山搜救。

新北市侯友宜在烏來黑鷹救援指揮所了解救災任務。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)