黑鷹失事》侯友宜抵烏來指揮所 烏來國小開設救護站 12:212020/01/02 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市侯友宜在烏來黑鷹救援指揮所了解救災任務。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜第接獲消防局通報黑鷹直昇機迫降烏來，立即指示全力搜救，侯市長目前也已趕赴前進指揮所了解最新狀況。他說，目前就難人員已往疑為失事地點，需要2小時以上路程，一切消息以軍方發佈為主。 侯友宜說，已經在烏來國小開設救護站，準備了醫護小組，隨時搶救後送傷員。 特搜集結完畢，目前分2梯次，第1梯次特搜14+烏來義消5個19人，將由分隊前往桶後林道，入山搜救。 黑鷹失事／新北消防局烏來集結 桶後林道出發 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 宜全面檢測安全性能 新北市侯友宜在烏來黑鷹救援指揮所了解救災任務。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #侯友宜 #黑鷹 #烏來 #新北消防局 #確認 #失事 #坪林、桶後 #特搜 也許您會感興趣 推薦閱讀 319跟韓國瑜不同調？侯：調查結果不怕挑戰 12:002019/12/29 政治 林金結在當選邊緣！侯友宜冒雨掃街拜票 11:262019/12/29 政治 侯友宜、林姿妙聯手行銷宜蘭農產 13:142019/12/29 政治 侯友宜領軍大造勢：過半只是最低標準 15:562019/12/29 政治 侯友宜請假力挺李翁月娥 大雨中掃街一小時 17:112019/12/30 政治 新北市元旦升旗 侯友宜提三軸心翻轉新北 08:582020/01/01 政治 反滲透法通過 侯友宜：繼續努力城市交流 11:222020/01/01 政治 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 黑鷹迫降烏來天氣差？氣象局說話了 10:462020/01/02 生活 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 宜全面檢測安全性能 11:572020/01/02 政治 政治熱門新聞 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 黑鷹失事／總長等眾將官為何同機？原因曝光！ - 政治 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 蔡英文論文再掀波？前太陽花成員開炮！ - 政治 黑鷹失事／總長沈一鳴傳已獲救 國防部：錯誤訊息 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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