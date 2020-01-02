卡神網軍案延燒，北市政風處根據調查表示，針對楊蕙如申請網球賽事調查案，楊蕙如所屬的易始公司在帳目核銷時，發現有三項費用、多筆金額類似重複報銷等情形的狀況，藍營議員應曉薇、汪志冰、王鴻薇今召開記者會，要求政風處出面說明，並痛批蔡英文政府大放送。

台北市長柯文哲昨主動透露，政風處就楊蕙如案已蓋章核定，將移送檢調，結論楊蕙如鑽法律漏洞，質疑一張發票報兩個地方。岳宗明強調，有和中央單位請求協助，體育署也有給予協助，不過由於兩邊的費用是分開來的，因此難確定是否有重複報銷。

政風處專員岳宗明表示，調查過程中發現，有三項費用中的幾筆數字有疑慮，有幾筆單據的原始憑證有問題，也許數字湊不攏，金額有多有少，但細節不方便透露，全案將移送檢調。政風處強調，曾試圖聯繫楊本人但一直無法聯繫上，送文件到公司時發現只有一位行政小姐來應門。

應曉薇表示，此弊案就是蔡英文政府大放送給楊蕙如金錢，只要把網軍搞定就好，不管甚麼方法都幫忙核銷，楊蕙如一個民間公司跟一個大陸公司買一個比賽，全民買單。楊蕙如申請帳款，一張三聯發票連續拿著一聯、二聯、三聯來請錢，體育局卻只看會計師憑證，但楊蕙如以不同會計師憑證來作假，體育局只要抽查憑證就可。

汪志冰痛批，為什麼楊蕙如可以中央地方滿天飛，小英政府就是只要人對，顏色對了。有關係也變成沒有關係，那沒有關係的話，也可以製造關係，柯文哲發現怪怪的終於覺醒要送檢調，但她懷疑中央除了體育署外，是否有其他相關單位都有楊蕙如的影子。

王鴻薇也轟，同樣一張發票，連續兩年請款，請問是穿越了嗎，到底是不是有一魚多吃，一票兩報，甚至是數報的的情形，納稅人的錢都被騙走了，這難道算是好消息？

(中時 )