新北市全力配合軍方搜救。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

目前搜救狀況。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

目前搜救狀況。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

目前搜救狀況。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

黑鷹直升機今上午墜毀新北市烏來山區，新北市長侯友宜稍早趕抵現場視察並表示，據了解目前11人安全、2人失蹤，新北市消防局已在烏來國小清出一處空地作為臨時停機坪，22名特搜人員在場待命，待確認地面搜救位置，搜救人員可直接從烏來國小登機起飛、垂降救人，新北全力配合軍方搜救。

侯友宜表示，新北市消防局已派遣約30人入山搜救，預估從桶后步道步行到達山區失聯現場，大概還要花費3、4個小時，目前尚未抵達，此外宜蘭礁溪方也同步入山搜救，兩市雙頭進行中。

(中時 )