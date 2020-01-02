黑鷹失事／侯友宜親指揮：11人獲救2失蹤 12:242020/01/02 中時 許哲瑗 、 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜稍早趕抵現場視察最新狀況。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市全力配合軍方搜救。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真） 目前搜救狀況。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真） 目前搜救狀況。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真） 目前搜救狀況。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真） 黑鷹直升機今上午墜毀新北市烏來山區，新北市長侯友宜稍早趕抵現場視察並表示，據了解目前11人安全、2人失蹤，新北市消防局已在烏來國小清出一處空地作為臨時停機坪，22名特搜人員在場待命，待確認地面搜救位置，搜救人員可直接從烏來國小登機起飛、垂降救人，新北全力配合軍方搜救。 侯友宜表示，新北市消防局已派遣約30人入山搜救，預估從桶后步道步行到達山區失聯現場，大概還要花費3、4個小時，目前尚未抵達，此外宜蘭礁溪方也同步入山搜救，兩市雙頭進行中。 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 宜全面檢測安全性能 (中時 ) #搜救 #烏來 #侯友宜 #新北市 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市表揚19家節能績優企業 04:092019/12/29 產業特刊 侯友宜領軍大造勢：過半只是最低標準 15:562019/12/29 政治 新北藍軍誓師 侯喊12席全壘打 04:102019/12/30 地方新聞 新北有線電視收視費 明年維持上限500元 12:512019/12/30 生活 中央有意讓社工加薪 侯：請多給新北市財政支持 12:572019/12/30 政治 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 黑鷹迫降烏來天氣差？氣象局說話了 10:462020/01/02 生活 搶救迫降黑鷹 新北特搜隊特勤隊分頭搜索 11:402020/01/02 社會 黑鷹失事／候赴指揮所 新北搜救員徒步入山 11:502020/01/02 社會 黑鷹失事》侯友宜抵烏來指揮所 烏來國小開設救護站 12:212020/01/02 政治 社會熱門新聞 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 - 社會 月薪7萬房租2萬8500 台北男業務大呼：很值得 - 社會 黑鷹失事／侯友宜親指揮：11人獲救2失蹤 - 社會 八德警打假挑軟柿子 半夜查老太太水表 - 社會 黑鷹直昇機山區失事 宜縣第一梯次30人救難隊伍已出發 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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