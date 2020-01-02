近日Adobe和Microsoft 宣佈進入更深一步的整合，幫助品牌運用 Adobe Experience Cloud 加速數位元轉型的能力。多年來，Adobe 和 Microsoft 一直攜手合作，結合數據、內容和工作流，協助全球品牌轉變業務方式。雙方的願景是推動企業行號從數據中生產更多價值，因而催生出「開放數據計畫」，盼能透過數據孤島取得洞見。

全新 Adobe Experience Cloud 和 Microsoft Drive 的個人化顧客體驗進展包括：

改善買方旅程管理：深入整合 Microsoft Dynamics 365 與 Marketo Engage（Adobe Experience Cloud 的一部分），讓銷售、行銷和服務團隊達成一致，並配備一套完整的功能，以安排個人化的多管道行銷和銷售活動以及工作流。在即時觀察買家行為的支援下，銷售團隊可以積極與買家互動，最終提供買家無縫體驗，推動業務成長。

連結 CRM 資料與行銷活動：全面瞭解每一位客戶是提供無縫體驗的關鍵。透過 Adobe Campaign Standard 和 Microsoft Dynamics 365 之間的閉環整合，品牌業者可將個人化訊息無縫傳送到CRM數據庫內的檔案，追蹤行銷互動紀錄，來決定最為相關的後續行動。

帳戶的定向和程式化歸因：LinkedIn 身為全球最大專業網站，是許多 B2B 行銷人員成功的關鍵。透過整合 Marketo Engage 與 LinkedIn，品牌業者可以在買家每一步旅程中透過相關且針對性的互動吸引特定人群。行銷人員可以直接從 LinkedIn 取得詳細數據，避免為取得必要分析數據而設計較為複雜的 CRM 活動。品牌業者還可以透過多點歸因和營收資訊來證明 LinkedIn 廣告對其他管道的影響，最終改善行銷績效。

Azure 上的 Adobe：業界第一個 CXM 開放式平台 Adobe Experience Platform 功能強大，賦予品牌充分瞭解客戶的能力，並傳達出以客戶需求為中心的商業價值。奠於 Microsoft Azure，品牌可善用 Azure Data Lake 產生全新可行的觀點，帶動企業轉型。Adobe Experience Manger 是用於建構網站、行動應用程式和表單的全面性內容管理平台解決方案，利用 Microsoft Azure 提供 Adobe Managed Services。此外，預計明年可在 Microsoft Azure 上使用 Magento Commerce，讓 Magento 的商家得以無縫部署創新，無須每日管理其基礎架構。

(工商 )