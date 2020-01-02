2020大選倒數九天，行政院今天起設立「2020年二合一選舉重大事件應變小組」，由秘書長李孟諺、政委羅秉成督導，與中選會應變中心做好各種狀況想定及演練。

行政院長蘇貞昌今表示，1月11日就要進行第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，選舉投開票日也是考驗行政團隊有沒有緊急應變能力的關鍵時期，為維護國家安全及社會安定，針對選舉期間重大事件必須有效加以預防及因應，行政院自今日起，設立「2020年二合一選舉重大事件應變小組」。

蘇貞昌指出，請秘書長、政委確實督導，妥為建立通報與應變機制，並與中選會應變中心做好各種狀況想定及演練，投票當日，並請各政委、首長在完成投票後，儘速回到辦公室待命，如有突發情況需要加以因應，都要能隨時聯繫得到，務必讓整個選舉能夠圓滿平和落幕。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，這是按照往例，就是一個既定機制，歷來選舉都如此因應。

(工商 )