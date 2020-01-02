伊利諾州在2020年元旦這天正式成為美國第11個將娛樂用大麻合法化的州，同時，州長普里茨克也赦免上萬例大麻輕罪。

「大麻管控與稅收法」（Cannabis Regulation and Tax Act）允許年滿21歲的伊州居民合法購買大麻，也將自動刪除伊州各地大批名民眾的刑事輕罪紀錄。

伊州州長普里茨克（J.B. Pritzker）在聲明中說：「我們正在恢復千萬伊利諾州民眾的權利。我們正在為先前不安全且非法的（大麻）市場帶來管控與安全。我們正在創造一個以公平為核心的新產業。」

普里茨克昨天晚間赦免了因持有30克以下大麻而遭定罪的1萬1017名人士，是總計逾70萬人赦免名單中的第一波。州長說，撤銷這些人的輕罪前科，將讓他們更易於求職和取得房貸或大學貸款。

根據聲明，這項新法將運用伊州25%的大麻收入，來幫助先前遭當局強制取締大麻「受創最嚴重的社區」。

庫克郡檢察官福克斯（Kim Foxx）在聲明中說：「就在我們持續對付失敗的毒品戰爭，以及毒品對有色人種社群帶來失衡的衝擊之際，今天我們又向正義邁進一步。」

財經媒體CNBC報導，現在年滿21歲的伊州居民可以合法持有30公克的大麻，5公克的濃縮大麻，或500毫克的四氫大麻酚（THC，大麻主要成分）大麻合成品。但依法民眾只能在私人住所或菸草店內吸食大麻。

非伊州居民則依法可持有15公克的大麻；新法也將建立一套有執照的大麻種植及販賣制度。

美國如今有11個州和華盛頓特區（Washington D.C.）將娛樂用大麻合法化，有34個州和華盛頓特區准許醫療用大麻。

但美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）仍認定大麻與迷幻藥LSD及海洛同屬危險物質。

(中央社)