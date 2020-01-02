國民黨立委候選人宋瑋莉起個大早，在喜豬橋拜票，占盡地利。（許家寧翻攝）

民進黨立委蔡適應（中）基早在喜豬橋頭的飛鳶廣場向上班市民拉票。（許家寧翻攝）

選戰倒數不到十天，力拼連任的民進黨立委蔡適應展開衝刺，2日一早7點半相中市區車流最多的「一級戰區」喜豬橋拜票，未料國民黨候選人宋瑋莉起得更早，早已搶先盤踞橋頭，蔡陣營則轉赴橋旁的飛鳶廣場拉票，互拚聲勢，誰也不讓誰。

2020上班的第一天，民進黨展開全國候選人「站路口」，基隆市黨公職幹部總動員在市區16個重要路口向市民請託拜票，其中喜豬橋為上下高速公路的交通大動脈，被視為兵家必爭之地，則由立委候選人蔡適應、不分區排名14名的游萬豐掛帥。

宋瑋莉指出，自己這幾周以來，每天早上都勤站路口向市民問早，就算寒流低溫、下雨也不停歇；宋指出，今天是蔡適應的助選員先到橋頭，蔡隨後才到，而她又比助選員早到，相信選民的眼睛是雪亮的，可以看出誰對基隆比較用心。

蔡適應表示，每個候選人都有選擇的權利，他和對手今天剛好都相中這個區域，是很正常的事情，也會注意在拜票過程中盡量不要擾民，現距離選舉不到10天，他會繼續努力，呼籲基隆囝仔1月11日回家投票，1.3.14「一生一世」愛基隆。

台商游萬豐說，這次的選舉競爭激烈，希望各位朋友集中選票，支持14號民主進步黨，過去他擔任世界台商總會的總會長，和蔡適應立委有蠻多的互動，也期盼全世界的台商朋友可以回來投票支持立委1號蔡適應、總統3號蔡英文。

(中時 )