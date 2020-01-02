台灣民眾黨南北眾貫線競選列車2日開到彰化，民眾黨主席柯文哲和不分區候選人「學姊」黃瀞瑩在車上向民眾揮手。 （吳敏菁攝）

台灣民眾黨南北眾貫線競選列車2日開到彰化，柯文哲在戰車上短講。 （吳敏菁攝）

吳敏菁／彰化報導

台灣民眾黨南北眾貫線競選列車2日開到彰化，民眾黨主席柯文哲和不分區候選人「學姊」黃瀞瑩在車上向民眾揮著政黨票「民眾黨15」，指出要讓台北經驗、台灣實踐，並喊出「清廉勤政愛民愛鄉，認真打拚救台灣」。針對楊蕙如申請補助，柯文哲表示，有多少證據講多少話，楊蕙如不僅向台北市政府、中央都申請補助，要看中央要不要把資料交出來，才有辦法比對。

柯文哲到彰化為台灣民眾黨拉票，針對媒體問及親民黨要交棒給郭台銘，郭台銘也都都在幫親民黨站台對民眾黨影響，柯文哲表示，本來就是走自己的路，如果有些場合郭董來幫忙，就當作額外附加的，都是靠自己，如果人家有來幫忙就算是賺到的，用這種態度來做比較輕鬆。

柯文哲表示，不會以楊蕙如來拉抬民眾黨選情，很多人問對這事件要不要做選舉考量，他都回答儘量不要，對於政風處要不要把資料交出來，只會說儘快，楊蕙如事件對民眾黨多少會加分，但認為看得還是長遠，正直、誠信和建立法治，才是台灣要去追求，讓整個國家越來越自然、正常就好了。

柯文哲在戰車上短講，彰化是是相當流動性的地區，和地理特色都是平原有關，彰化也是台灣政黨輪替最多次的地方，但到底政黨輪替這麼多次有什麼樣的改變？指出2000年後，台灣歷經3次政黨輪替，台灣沒因此變好，兩個黨都有過全面執政，但有過全民進步嗎？反而還是退步，思考政黨輪替不能保證台灣社會進步，到底是出了什麼問題？

柯文哲表示，以台北市政府的經驗來看，開會決策長出現爭執，但如果從50年後來看決策，要做什麼樣決策就很清楚了，從關心重陽敬老金這個題目，大舉加碼，如果能重來一遍，相信當時不會這樣一下子加碼的決定，因為會擠壓到其他政策執行，認為改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，台北經驗要在台灣實踐。

柯文哲強調，到底要留下怎麼樣的台灣給下一代，有任期選舉制度，加上沒有立史觀的政治人物，造成台灣經濟的困局，只想著當選，沒有長期規劃，就會出現大撒幣政策，全台灣每縣市都負債，但台北市還是能還債，是沒有因為短期利益去犧牲長期利益，政黨利益犧牲國家利益，少數人利益犧牲多數人利益。

柯文哲表示，從彰化敬老金事件，反應台灣政策短淺、炒短線的歷史，這次進軍國會，提出三大主張，公開透明，財政紀律，國家治理，財政紀律就是不要因為政黨利益犧牲多少人的利益，政治很簡單，一貫信念。政治要解決人民的問題，政治要落實在人民生活的每一天，要決定政治要落實在民意專業價值，凸顯政黨就在價值，不會因為短期利益犧牲長期利益。

(中時 )